Стас Михайлов: Если предложат спеть гимн ЧМ-2018 – соглашусь

Российский певец Стас Михайлов заявил, что готов спеть гимн чемпионата мира 2018 года, если ему поступит такое предложение.

«Исполнить гимн чемпионата мира? Если предложат - соглашусь. Пока никто не звал», - приводит слова Михайлова ТАСС.

Также он предположил, что в 2018 году даты его концертов могут быть адаптированы для болельщиков и гостей чемпионата мира.

«Это интересная идея. К чемпионату мира обязательно что-нибудь придумаем. Но пока говорить об этом рано, еще дожить надо», - добавил певец.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.