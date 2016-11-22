Стас Михайлов: Если предложат спеть гимн ЧМ-2018 – соглашусь
Российский певец Стас Михайлов
заявил, что готов спеть гимн чемпионата мира 2018 года, если ему поступит такое
предложение.
«Исполнить гимн чемпионата мира? Если предложат - соглашусь. Пока
никто не звал», - приводит слова Михайлова ТАСС.
Также он предположил, что в 2018 году даты его концертов могут
быть адаптированы для болельщиков и гостей чемпионата мира.
«Это интересная идея. К
чемпионату мира обязательно что-нибудь придумаем. Но пока говорить об этом
рано, еще дожить надо», - добавил певец.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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