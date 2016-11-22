Роберт Левандовски: «Ростов»? Это серьезный соперник
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».
- Шансы на завтра? Игра точно не будет простой. «Ростов» - это серьезный соперник, так что три очка нам не гарантированы. Посмотрим, что будет завтра.
- Как вам ростовская погода?
- Наша задача – играть футбол. Нам все равно, сколько будет градусов. Но все равно холодно и ветер.
Матч
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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