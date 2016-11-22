Сергей Родионов: Место в стартовом составе Селихову не гарантировано

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход в московскую команду из «Амкара» голкипера Александра Селихова.

— Прежде чем пригласить вратаря пермского «Амкара» и молодежной сборной России Александра Селихова в наш клуб, мы пристально наблюдали за его игрой практически во всех матчах нынешнего сезона. И пришли к общему мнению, что это одаренный и перспективный голкипер. На основании чего и был сделан выбор в пользу двадцатидвухлетнего игрока, который, к слову, в свое время в течение нескольких лет занимался в нашей футбольной школе.



Следует отметить, что на сегодня у «Спартака» два опытнейших голкипера — Артем Ребров и Сергей Песьяков. Уверен, что, ежедневно работая с ними на тренировках, новобранец красно-белых сможет стать еще более надежным мастером своего дела. При этом, понятно, место в стартовом составе никому не гарантировано, в том числе и сегодняшнему новичку «Спартака». Решающее слово, естественно, остается за главным тренером. Ведь только Массимо Каррера определяет, кто именно должен защищать цвета красно-белых в том или ином матче.



Сегодня же мы вправе поздравить Александра Селихова с приходом в легендарный российский клуб и пожелать ему дальнейшего роста и удачи, которая, как правило, в воротах сопутствует лишь человеку с сильным и твердым характером, - передает слова Родионова пресс-служба красно-белых.

Напомним, 22-летний голкипер подписал со «Спартаком» контракт, который вступает в силу с 6 декабря. Контракт будет действовать 4,5 года. Селихов выступал за «Амкар» с 2014 года и провел 37 матчей, в которых пропустил 34 мяча. Также отметим, что с 2006 по 2008 годы Селихов занимался в школе «Спартака».

В нынешнем сезоне Селихов провел все 14 матчей команды в премьер-лиге и пропустил в них восемь голов.