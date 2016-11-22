Карло Анчелотти: Наша цель – выложиться на 100 процентов в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».

- Будет ли завтрашняя игра сложнее первой, когда вы выиграли 5:0?

- «Ростов» сильно выглядел в последних двух играх с «Атлетико». Наша цель проявить себя завтра и выложиться на сто процентов.

- Вы уже были в Ростове-на-Дону в 1999 году, когда ваш «Ювентус» играл против местного клуба.

- Помню этот матч. Но тогда это был Кубок Интертото, а сейчас это игра уровня Лиги чемпионов, - сказал Анчелотти.