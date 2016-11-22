Карло Анчелотти: Наша цель – выложиться на 100 процентов в игре с «Ростовом»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».
- Будет ли завтрашняя игра сложнее первой, когда вы выиграли 5:0?
- «Ростов» сильно выглядел в последних двух играх с «Атлетико». Наша цель проявить себя завтра и выложиться на сто процентов.
- Вы уже были в Ростове-на-Дону в 1999 году, когда ваш «Ювентус» играл против местного клуба.
- Помню этот матч. Но тогда это был Кубок Интертото, а сейчас это игра уровня Лиги чемпионов, - сказал Анчелотти.
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