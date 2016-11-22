Роберт Левандовски: «Ростов» всегда борется до конца
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».
- Почему вы считаете Ростов серьезным соперником?
- Эта команда прогрессирует с каждой игрой. Да, «Ростов» на четвертом месте, но они всегда борются до конца.
- Сильно ли испортилось ваше настроение из-за поражения от «Боруссии»?
-Мы сыграли не очень хорошо. Но мы сейчас настроены на матч с «Ростовом».
- В Германии говорят, что «Баварии» важнее обыграть «Байер» в субботу в Бундеслиге, чем «Ростов» завтра.
- Не нужно разделять игры. Да, в чемпионате мы уже не на первом месте, но нуджо относится к «Ростову» серьезно.
Матч
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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