Роберт Левандовски: «Ростов» всегда борется до конца

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».



- Почему вы считаете Ростов серьезным соперником?

- Эта команда прогрессирует с каждой игрой. Да, «Ростов» на четвертом месте, но они всегда борются до конца.



- Сильно ли испортилось ваше настроение из-за поражения от «Боруссии»?

-Мы сыграли не очень хорошо. Но мы сейчас настроены на матч с «Ростовом».



- В Германии говорят, что «Баварии» важнее обыграть «Байер» в субботу в Бундеслиге, чем «Ростов» завтра.

- Не нужно разделять игры. Да, в чемпионате мы уже не на первом месте, но нуджо относится к «Ростову» серьезно.