Андрей Назаров: Игра получилась сумбурная, могла окончиться и нашим поражением

Главный тренер «Нефтехимика« Андрей Назаров прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».

- Три очка есть три очка. Игра получилась, на мой взгляд, сумбурная, могла окончиться и вничью, и нашим поражением. Безусловно, я рад победе, но есть, над чем подумать.

Наверное, нужно учесть и тот фактор, что во дворце у вас очень холодно. Как будто тепло отключили за неуплату (смеется). Серьезно: холодно, играешь в четыре звена - ребята успевают замерзнуть. А так, я думаю, болельщикам игра понравилась, - передает слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика».

Напомним, что матч между новокузнецким «Металлургом» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Нефтехимика».