Андрей Назаров: Игра получилась сумбурная, могла окончиться и нашим поражением
Главный тренер «Нефтехимика« Андрей Назаров прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».
- Три очка есть три очка. Игра получилась, на мой взгляд, сумбурная, могла окончиться и вничью, и нашим поражением. Безусловно, я рад победе, но есть, над чем подумать.
Наверное, нужно учесть и тот фактор, что во дворце у вас очень холодно. Как будто тепло отключили за неуплату (смеется). Серьезно: холодно, играешь в четыре звена - ребята успевают замерзнуть. А так, я думаю, болельщикам игра понравилась, - передает слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика».
Напомним, что матч между новокузнецким «Металлургом» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Нефтехимика».
Матч
Металлург Нк - Нефтехимик - 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)
Голы:
Брюле (Лямин, Секстон), 0:08 (0:1). Соловьёв (A. Titov, Скутар), 2:39 (1:1). Виксна (Семёнов, Емец), 4:38 (2:1). Порядин 9:12 (2:2). Секстон (Гюнге), 33:41 (2:3). Столяров 34:17 (2:4). Квартальнов (Брынцев), 40:56 (2:5). Земченко (Соловьёв), 42:51 (3:5). Соловьёв 49:35 (4:5).
Место и дата
22 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция