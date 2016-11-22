Златан Ибрагимович: Могу сделать то, что не сделал Наполеон – покорить и Америку, и Европу
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что не
исключает будущего перехода в один из клубов MLS.
При этом он сравнил себя с Наполеоном.
«Это большая
возможность для меня в футбольном плане и не только. Могу представить, что я
завоюю в США, как я сделал это с Европой. Многие футболисты остаются в одном
месте на протяжении карьеры, но я был во многих странах и покорил каждую из них,
как Наполеон.
Возможно, я
сделаю то, что не сделал Наполеон – пересеку Аталантику и покорю США», -
цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
Напомним,
нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «ПСЖ» на правах
свободного агента.
На
данный момент 34-летний футболист провел за «красных дьяволов» 17 матчей и
забил восемь мячей во всех турнирах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически