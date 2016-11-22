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Златан Ибрагимович: Могу сделать то, что не сделал Наполеон – покорить и Америку, и Европу

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что не исключает будущего перехода в один из клубов MLS. При этом он сравнил себя с Наполеоном.

«Это большая возможность для меня в футбольном плане и не только. Могу представить, что я завоюю в США, как я сделал это с Европой. Многие футболисты остаются в одном месте на протяжении карьеры, но я был во многих странах и покорил каждую из них, как Наполеон.

Возможно, я сделаю то, что не сделал Наполеон – пересеку Аталантику и покорю США», - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.

Напомним, нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «ПСЖ» на правах свободного агента.

На данный момент 34-летний футболист провел за «красных дьяволов» 17 матчей и забил восемь мячей во всех турнирах.

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