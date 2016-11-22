Карло Анчелотти: «Ростов» незаслуженно проиграл «Атлетико»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что в Бундеслиге сложно найти команду, которая похожа на «Ростов».
- «Бавария» планирует завтра атаковать?
- Думаю, что мы сыграем в три нападающих. Это Рибери, Левандовски и Мюллер.
- В Бундеслиге есть команда, которая похожа на «Ростов»?
- Сложно найти что-то подобное. Наш соперник хорошо играет в защите и быстро убегает в атаки.
- Нужно ли вам вообще готовиться к «Ростову»?
- Да, мы выиграли 5:0, но нам было тяжело. «Ростов» незаслуженно проиграл «Атлетико».Нас ждет тяжелая встреча завтра.
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