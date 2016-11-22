Федор Канарейкин: Опасался, что у нашей команды будет обратная акклиматизация
Главный тренер «Авангарда« Федор Канарейкин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».
- Поздравлю свою команду с хорошей игрой. Поскольку я не летал с командой на выезд, мне удалось посмотреть много матчей. И я видел «Ладу» в действии: две игры с Нижнекамском, игру с Казанью. Команда оставляла хорошее впечатление, и счет не всегда отражал то, что происходило на льду. Я опасался, что после тяжелого выезда у нашей команды может быть обратная акклиматизация. Но сегодня нам удалось хорошо войти в игру, и я соглашусь, что мы много реализовали в первом периоде. Сегодня и большинство хорошо отработали, и много моментов создали. Не все реализовали, где-то и штанги были. Но я доволен, как сегодня сработали в атаке, доволен командой, - передает слова Канарейкина пресс-служба «Авангарда».
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Авангарда».
Матч
Авангард - Лада - 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Зернов (Белоусов, Синицын), 1:27 (0:1). Лемтюгов (Юньков, Медведев), 2:55 (1:1). Пережогин (Пестушко), 3:21 (2:1). Бурдасов (Кучерявенко), 6:46 (3:1). Михеев 11:19 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Пестушко), 29:33 (5:1). Филатов (Аронсон), 34:28 (5:2). Сотниекс (Крысанов), 47:37 (5:3). Пережогин (Соботка), 51:00 (6:3).
Место и дата
22 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция