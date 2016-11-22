Федор Канарейкин: Опасался, что у нашей команды будет обратная акклиматизация

Главный тренер «Авангарда« Федор Канарейкин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

- Поздравлю свою команду с хорошей игрой. Поскольку я не летал с командой на выезд, мне удалось посмотреть много матчей. И я видел «Ладу» в действии: две игры с Нижнекамском, игру с Казанью. Команда оставляла хорошее впечатление, и счет не всегда отражал то, что происходило на льду. Я опасался, что после тяжелого выезда у нашей команды может быть обратная акклиматизация. Но сегодня нам удалось хорошо войти в игру, и я соглашусь, что мы много реализовали в первом периоде. Сегодня и большинство хорошо отработали, и много моментов создали. Не все реализовали, где-то и штанги были. Но я доволен, как сегодня сработали в атаке, доволен командой, - передает слова Канарейкина пресс-служба «Авангарда».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Авангарда».