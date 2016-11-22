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Артис Аболс: Мы полностью провалили первый период

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Лады« Артис Аболс прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

- Мы полностью провалили первый период. И в оставшееся время задачей было не развалиться полностью. Откуда это идет? После того, как о нас в интернете появилась негативная информация, команду как будто подменили. Как бы банально это ни звучало, весь секрет спрятан в головах хоккеистов. Что там переклинило, мне трудно сказать. Буквально неделю назад у нас был выезд Уфа – Челябинск – Магнитогорск. Мы выиграли только в Челябинске, но хорошо играли и в Уфе, и в Магнитогорске. Так что те, кто выставил эту информацию на всеобщее обозрение… Если хотели нагадить, им это удалось, а если взбодрить команду перед этим тяжелым пятиматчевым выездом, то не получилось, - передает слова Аболса пресс-служба «Авангарда».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Авангарда».

Матч

Авангард - Лада - 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Голы:

Зернов (Белоусов, Синицын), 1:27 (0:1). Лемтюгов (Юньков, Медведев), 2:55 (1:1). Пережогин (Пестушко), 3:21 (2:1). Бурдасов (Кучерявенко), 6:46 (3:1). Михеев 11:19 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Пестушко), 29:33 (5:1). Филатов (Аронсон), 34:28 (5:2). Сотниекс (Крысанов), 47:37 (5:3). Пережогин (Соботка), 51:00 (6:3).

Место и дата

22 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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