Артис Аболс: Мы полностью провалили первый период

Главный тренер «Лады« Артис Аболс прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

- Мы полностью провалили первый период. И в оставшееся время задачей было не развалиться полностью. Откуда это идет? После того, как о нас в интернете появилась негативная информация, команду как будто подменили. Как бы банально это ни звучало, весь секрет спрятан в головах хоккеистов. Что там переклинило, мне трудно сказать. Буквально неделю назад у нас был выезд Уфа – Челябинск – Магнитогорск. Мы выиграли только в Челябинске, но хорошо играли и в Уфе, и в Магнитогорске. Так что те, кто выставил эту информацию на всеобщее обозрение… Если хотели нагадить, им это удалось, а если взбодрить команду перед этим тяжелым пятиматчевым выездом, то не получилось, - передает слова Аболса пресс-служба «Авангарда».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Авангарда».