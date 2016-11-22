Маурицио Сарри: «Динамо» - это не только Ярмоленко. Их нельзя недооценивать
Главный тренер киевского «Динамо»
Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо».
Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги
чемпионов.
«Динамо» - сильная команда, доказавшая это в матчах группового
этапа. Ей не всегда везло, но она хорошо играла, особенно на выезде. В
Лиссабоне киевляне проиграли со счетом 0:1, но не реализовали
пенальти, а из Стамбула сумели увезти ничью.
Мы не должны недооценивать соперника. «Динамо» - это не только
Андрей Ярмоленко. В составе этой команды немало отличных игроков. У киевлян
также есть перспективная молодежь вроде Цыганкова и Беседина.
Мы
показываем хороший футбол, но не всегда добиваемся результата из-за нелепых
ошибок. Иногда такое стечение обстоятельств может сыграть злую шутку с
командой. Но игроки понимают, что не зря работают на тренировках и не намерены
сдаваться», - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.
Матч «Наполи» - «Динамо» состоится 23 ноября и начнется в 22:45
по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.