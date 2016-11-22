Маурицио Сарри: «Динамо» - это не только Ярмоленко. Их нельзя недооценивать

Главный тренер киевского «Динамо» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Динамо» - сильная команда, доказавшая это в матчах группового этапа. Ей не всегда везло, но она хорошо играла, особенно на выезде. В Лиссабоне киевляне проиграли со счетом 0:1, но не реализовали пенальти, а из Стамбула сумели увезти ничью.

Мы не должны недооценивать соперника. «Динамо» - это не только Андрей Ярмоленко. В составе этой команды немало отличных игроков. У киевлян также есть перспективная молодежь вроде Цыганкова и Беседина.

Мы показываем хороший футбол, но не всегда добиваемся результата из-за нелепых ошибок. Иногда такое стечение обстоятельств может сыграть злую шутку с командой. Но игроки понимают, что не зря работают на тренировках и не намерены сдаваться», - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

Матч «Наполи» - «Динамо» состоится 23 ноября и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.