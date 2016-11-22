Арсен Венгер: Победа над «ПСЖ» позволит нам вернуть былой кураж

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Нам нужно хорошо сыграть и в защите, и в нападении. У обеих команд очень надежная оборона. «ПСЖ» любит владеть мячом, но то же можно сказать и о нас. Первый матч в Париже получился очень открытым и зрелищным. Надеюсь, так же будет и в среду вечером.

Нам очень важно занять первое место в группе. У нас была очень хорошая серия, но в последних двух матчах мы немного притормозили. Победа позволит вернуть себе былой кураж», - цитирует Венгера официальный сайт УЕФА.

Матч «Арсенал» - «ПСЖ» состоится 23 ноября. Начало в 22:45 по Москве.