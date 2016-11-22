Арсен Венгер: Победа над «ПСЖ» позволит нам вернуть былой кураж
Главный тренер лондонского «Арсенала»
Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ». Напомним, что командам
предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.
«Нам нужно хорошо сыграть и в защите, и в нападении. У обеих команд
очень надежная оборона. «ПСЖ» любит владеть мячом, но то же можно сказать и о
нас. Первый матч в Париже получился очень открытым и зрелищным. Надеюсь, так же
будет и в среду вечером.
Нам
очень важно занять первое место в группе. У нас была очень хорошая серия, но в
последних двух матчах мы немного притормозили. Победа позволит вернуть себе
былой кураж», - цитирует Венгера официальный сайт УЕФА.
Матч «Арсенал» - «ПСЖ» состоится 23 ноября. Начало в 22:45 по
Москве.
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