Сергей Бердников: Радует одно - что забили четыре гола

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга« Сергей Бердников прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика«.

- Хоккей есть хоккей, и законы хоккея: в начале матча серийные голы нельзя пропускать. И нельзя пропускать, когда Владислав Арбузов два-ноль-пять ростом и метр-семьдесят Квартальнов, при этом четыре добивания. Радует одно - что забили четыре гола и есть голы в большинстве, вот это положительный момент. А так, опять пощекотали нервы сопернику. Мы уже давно их щекочем, но, к сожалению, без очков. Так что команду «Нефтехимик» поздравляем с победой! - передает слова Бердникова официальный сайт «Нефтехимика».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Нефтехимика».