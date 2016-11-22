Сергей Бердников: Радует одно - что забили четыре гола
Главный тренер новокузнецкого «Металлурга« Сергей Бердников прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика«.- Хоккей есть хоккей, и законы хоккея: в начале матча серийные голы нельзя пропускать. И нельзя пропускать, когда Владислав Арбузов два-ноль-пять ростом и метр-семьдесят Квартальнов, при этом четыре добивания. Радует одно - что забили четыре гола и есть голы в большинстве, вот это положительный момент. А так, опять пощекотали нервы сопернику. Мы уже давно их щекочем, но, к сожалению, без очков. Так что команду «Нефтехимик» поздравляем с победой! - передает слова Бердникова официальный сайт «Нефтехимика».
Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Нефтехимика».
Матч
Металлург Нк - Нефтехимик - 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)
Голы:
Брюле (Лямин, Секстон), 0:08 (0:1). Соловьёв (A. Titov, Скутар), 2:39 (1:1). Виксна (Семёнов, Емец), 4:38 (2:1). Порядин 9:12 (2:2). Секстон (Гюнге), 33:41 (2:3). Столяров 34:17 (2:4). Квартальнов (Брынцев), 40:56 (2:5). Земченко (Соловьёв), 42:51 (3:5). Соловьёв 49:35 (4:5).
Место и дата
22 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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