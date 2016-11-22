Евгений Медведев: Первая шайба «Лады» нас разбудила

Капитан «Авангарда« Евгений Медведев прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

- Показалось, что первая шайба вас как-то разозлила, завела.

- Скорее, разбудила. Это слово больше подходит. Играли в свой хоккей, показываем то, что готовим. Удачно в большинстве мы забили, я считаю, игра получилась. Много шайб забросили на радость болельщикам, дали зрелищности.

- Что насчёт акклиматизации после Дальнего Востока?

- Не надо беспокоиться.

- Третий период получился интересным.

- Удалений много было, отстояли. Я считаю, неоднозначный период был.

- В конце второго периода у нас несколько раз шайба попадала в перекладину.

- Это вопрос удачи, но нам не меньше повезло. В принципе, мне понравилось само содержание игры. Забили много голов, что не может не радовать, - рассказал Медведев в интервью пресс-службе «Авангарда».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Авангарда».