Евгений Медведев: Первая шайба «Лады» нас разбудила
Капитан «Авангарда« Евгений Медведев прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».
- Показалось, что первая шайба вас
как-то разозлила, завела.
- Скорее, разбудила. Это слово больше подходит. Играли в свой хоккей, показываем то, что готовим. Удачно в большинстве мы забили, я считаю, игра получилась. Много шайб забросили на радость болельщикам, дали зрелищности.
- Что насчёт акклиматизации
после Дальнего Востока?
- Не надо беспокоиться.
- Третий период получился
интересным.
- Удалений много было, отстояли. Я считаю, неоднозначный период был.
- В конце второго периода
у нас несколько раз шайба попадала в
перекладину.
- Это вопрос удачи, но нам не меньше повезло. В принципе, мне понравилось само содержание игры. Забили много голов, что не может не радовать, - рассказал Медведев в интервью пресс-службе «Авангарда».
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Авангарда».
Матч
Авангард - Лада - 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Зернов (Белоусов, Синицын), 1:27 (0:1). Лемтюгов (Юньков, Медведев), 2:55 (1:1). Пережогин (Пестушко), 3:21 (2:1). Бурдасов (Кучерявенко), 6:46 (3:1). Михеев 11:19 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Пестушко), 29:33 (5:1). Филатов (Аронсон), 34:28 (5:2). Сотниекс (Крысанов), 47:37 (5:3). Пережогин (Соботка), 51:00 (6:3).
Место и дата
22 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция