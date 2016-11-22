Хакеры поместили запись о смерти Карякина в фальшивом твиттере министра спорта
Хакеры взломали твиттер-аккаунт, приписываемый министру спорта Павлу Колобкову, и разместили в нем запись о смерти Сергея Карякина
В твиттер-аккаунте, владельцем которого указан министр спорта России Павел Колобков сегодня появилась запись следующего содержания: «СРОЧНО. Российский министр спорта сообщает о смерти шахматного чемпиона Сергея Карякина. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время».
В министерстве корреспонденту «Советского спорта» подтвердили, что данный аккаунт не принадлежит министру, он создан неизвестными, и за содержимое записей в нем министерство ответственности не несет.
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