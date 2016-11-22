Андре Шуберт: Мы не будем выпрыгивать из штанов, чтобы удивить «Манчестер Сити»

Главный тренер «Боруссии» (Менхенгладбах) Андре Шуберт поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«В этом матче мы точно не фавориты. Впрочем, после прошлогоднего поражения от «Севильи» со счетом 0:3 многие говорили, что «Боруссии» не место в Лиге чемпионов, но мы снова выступаем в этом турнире. Думаю, теперь в нас видят команду соответствующего уровня. Мы провели несколько сложнейших матчей, но ни в одном из них не выглядели мальчиками для битья.

Завтра мы не будем выпрыгивать из штанов, чтобы удивить «Манчестер Сити» чем-то эдаким. Надо лишь сдержать «Сити», насколько это возможно. Мы делаем ставку на свои сильные стороны и постараемся использовать свой шанс», - цитирует Шуберта официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» - «Манчестер Сити» состоится 23 ноября. Начало в 22:45 по Москве.