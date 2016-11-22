Андре Шуберт: Мы не будем выпрыгивать из штанов, чтобы удивить «Манчестер Сити»
Главный тренер «Боруссии» (Менхенгладбах) Андре
Шуберт поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити». Напомним,
что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.
«В этом матче мы точно не фавориты. Впрочем, после прошлогоднего
поражения от «Севильи» со счетом 0:3 многие говорили, что «Боруссии» не место в
Лиге чемпионов, но мы снова выступаем в этом турнире. Думаю, теперь в нас видят
команду соответствующего уровня. Мы провели несколько сложнейших матчей, но ни
в одном из них не выглядели мальчиками для битья.
Завтра
мы не будем выпрыгивать из штанов, чтобы удивить «Манчестер Сити» чем-то
эдаким. Надо лишь сдержать «Сити», насколько это возможно. Мы делаем ставку на
свои сильные стороны и постараемся использовать свой шанс», - цитирует Шуберта
официальный сайт УЕФА.
Матч «Боруссия» - «Манчестер
Сити» состоится 23 ноября. Начало в 22:45 по Москве.