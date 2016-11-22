В League of Legends появился новый герой

Riot Games выпустила обновление 6.23, в котором добавила в игру нового героя Камиллу.



Новый чемпион доступен на тестовом сервере, а на основном появится через две недели.



Камилла — герой с ближним типом атаки и она хорошо подходит для борьбы с одиночными целями.



Способности Камиллы:



Пассивное умение: Адаптивная защита

Попав по чемпиону автоатакой, Камилла получает щит от основного урона цели. Эффективность щита зависит от максимального здоровья Камиллы



Протокол точности:

Следующая автоатака рассекает врага, нанося дополнительный физический урон, и кратковременно увеличивает скорость передвижения Камиллы. Через некоторое время после первого использования Камилла может повторно активировать и нанести еще один удар. Если она немного подождет, вторая атака нанесет дополнительный урон, часть из которого будет чистым.



Тактический взмах:

Камилла накапливает энергию, а затем выпускает ее перед собой в форме конуса, нанося физический урон всем пораженным целям. Враги с внешней половины области действия умения сильно замедляются и получают дополнительный урон, зависящий от их максимального здоровья, а сама Камилла лечится в процессе.



Первое применение - Выстрел крюком:

Камилла выстреливает крюком в выбранном направлении. При попадании в стену она притягивается к ней. В течение некоторого времени после этого Камилла может использовать Рывок к стене.



Второе применение - Рывок к стене:

Камилла делает рывок в выбранном направлении, останавливаясь возле первого чемпиона на пути и оглушая всех врагов вокруг. Если Камилла задевает чемпиона во время рывка, дальность и скорость ее атаки увеличиваются.



Хекстековый ультиматум:

Камилла прыгает на выбранного вражеского чемпиона, заключая его в зоне действия умения и отталкивая его союзников. Пока умение активно, враг не может покинуть зону. Через определенное время зона деактивируется (выход Камиллы из активной зоны также приводит к ее деактивации). При нахождении в зоне действия умения Камилла наносит дополнительный магический урон при использовании автоатак.





Также в новом обновлении измениниям подверглись герои Шивана, Акали, Анивия, Эвелинн, Катарина, Люкс, Мальзахар, Орианна, Ренгар, Шен и Йорик и предметы Клинок уничтоженного короля, Клинок ярости Гинсу, Испытание Стерака и Грабитель лорда Ван Дамма. Появились изменения в лесу и у монстров. Для героя Люкс также был добавлен новый образ с пятью иконками.



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