Поли Малиньяджи: Реванш между Ковалевым и Уордом будет таким же равным, как и первый поединок

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи выразил мнение, что реванш между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом пройдет в таком же ключе, как и первый поединок.



«Думаю, реванш будет таким же равным, как и первый поединок. В первом бою было пару раундов, которые я отдал Уорду, но они были равными и я мог бы отдать их Ковалеву. Бывают ситуации, когда вы сомневаетесь в предпочтениях», – цитирует Малиньяджи BoxingScene.



Напомним, в первой встрече россиянин уступил своему сопернику из США единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.