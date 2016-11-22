ЦСКА – «Байер». Акинфеев проводит 100-й матч в еврокубках

ЦСКА принимает «Байер» в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов. Эта игра стала юбилейной, сотой для голкипера московских армейцев Игоря Акинфеева в еврокубках.

Дебютным матчем для Игоря в еврокубках стала игра квалификации Лиги чемпионов против «Вардара» (1:2). Матч с «Байером» стал для Акинфеева 59-м в Лиге чемпионов. Пропущенный от Кевина Фолланда мяч на 16-й минуте стал для него 90-м в этом турнире. В Лиге Европы/Кубке УЕФА Игорь провел 40 матчей и пропустил 29 мячей.

Напомним также, что Акинфеев обновил собственный антирекорд Лиги чемпионов, пропустив в 42-м матче подряд.