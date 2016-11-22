ЦСКА – «Байер». Акинфеев проводит 100-й матч в еврокубках
ЦСКА принимает «Байер» в матче пятого тура группового турнира
Лиги чемпионов. Эта игра стала юбилейной, сотой для голкипера московских
армейцев Игоря Акинфеева в еврокубках.
Дебютным матчем для Игоря в еврокубках стала игра квалификации
Лиги чемпионов против «Вардара» (1:2). Матч с «Байером» стал для Акинфеева 59-м
в Лиге чемпионов. Пропущенный от Кевина Фолланда мяч на 16-й минуте стал для
него 90-м в этом турнире. В Лиге Европы/Кубке УЕФА Игорь провел 40 матчей и
пропустил 29 мячей.
Напомним также, что Акинфеев обновил собственный антирекорд Лиги чемпионов, пропустив в 42-м матче подряд.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция