«Зенит» планирует приобрести Крицюка

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание ФАН.



По информации источника, на игрока сборной России претендует «Зенит». Отмечается, что тренерский штаб питерского клуба видит в 25-летнем вратаре альтернативу Юрию Лодыгину и Михаилу Кержакову. Также сообщается, что переход Крицюка в «Зенит» обойдется сине-бело-голубым в 10 млн евро.



В нынешнем сезоне футболист «быков» провел на клубном уровне 18 матчей, пропустил 15 голов и в девяти матчах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает голкипера в 4 млн евро, а его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2020 года.