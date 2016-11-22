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Агенты Селихова заработали 45 миллионов рублей на его переходе в «Спартак»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Сегодня стали известны некоторые подробности сделки между «Спартаком» и «Амкаром», в рамках которой достигнута договоренность о переходе вратаря Александр Селихова в московский клуб.

По информации «Матч ТВ», в рамках сделки по этому трансферу «Амкар» заплатит агентам за их услуги 45 миллионов рублей. Всего «Спартак» заплатит пермскому клубу за вратаря 225 миллионов рублей.

22-летний голкипер подписал со «Спартаком» контракт, который вступает в силу с 6 декабря. Контракт будет действовать четыре с половиной года.

Напомним, что Селихов выступал за «Амкар» с 2014 года и провел 37 матчей, в которых пропустил 34 мяча. Также отметим, что с 2006 по 2008 годы Селихов занимался в школе «Спартака». В последние два месяца перед тем, как состоялся трансфер вратаря в московский клуб, в СМИ появлялись сообщения о том, что Селихова хотят приобрести сразу несколько итальянских клубов. 

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