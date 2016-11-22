«Кристалл» приостановит участие в ВХЛ на неопределенный срок
Саратовский «Кристалл» снимется с чемпионата ВХЛ. Причина –
финансовые проблемы.
Как пояснил глава областной федерации хоккея Александр
Силкин, объем финансирования клуба спонсорами стал меньше, чем было ранее.
«Спонсоры не финансируют в том объеме, который был летом.
Перспективы дальнейшие обсуждать трудно, но можно и на них остановиться», - приводит
слова Силкина «Регион 64».
При этом в Высшей хоккейной лиге останется «Кристалл-Юниор»,
которая будет участвовать во втором чемпионате.
«В текущей ситуации важнее дать дорогу «Кристалл-Юниору» -
команде, которая состоит из воспитанников саратовской хоккейной школы, успешно
играет и в ближайшие годы станет профессиональным коллективом», - заявил
министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Александр
Абросимов.
На данный момент «Кристалл» занимает 25-е место из 26-ти в
чемпионате ВХЛ, имея в активе 19 очков.