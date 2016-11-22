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«Кристалл» приостановит участие в ВХЛ на неопределенный срок

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Саратовский «Кристалл» снимется с чемпионата ВХЛ. Причина – финансовые проблемы.

Как пояснил глава областной федерации хоккея Александр Силкин, объем финансирования клуба спонсорами стал меньше, чем было ранее.

«Спонсоры не финансируют в том объеме, который был летом. Перспективы дальнейшие обсуждать трудно, но можно и на них остановиться», - приводит слова Силкина «Регион 64».

При этом в Высшей хоккейной лиге останется «Кристалл-Юниор», которая будет участвовать во втором чемпионате.

«В текущей ситуации важнее дать дорогу «Кристалл-Юниору» - команде, которая состоит из воспитанников саратовской хоккейной школы, успешно играет и в ближайшие годы станет профессиональным коллективом», - заявил министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Александр Абросимов.

На данный момент «Кристалл» занимает 25-е место из 26-ти в чемпионате ВХЛ, имея в активе 19 очков.

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