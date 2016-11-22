Шарль Каборе: «Спартак» заслужил первое место в чемпионате России, но все решится в конце сезона

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе рассказал о планах команды на текущий сезон, а также отметил, что московский «Спартак» заслуженно занимает первое место в таблице РФПЛ.



«Мы хотим побороться и в чемпионате, и в Лиге Европы. И мы хотим выступить лучше, чем в прошлом сезоне, ждем этого. Надеюсь, в чемпионате мы займем место выше четвертого.



Удивляет ли, что «Спартак» идет на первом месте? Это для них удача в настоящее время. Они заслуживают это место. Думаю, все решится в конце сезона. Но я верю, что мы займем место выше, чем в прошлом сезоне», – цитирует Каборе «Спорт-Экспресс».

На данный момент подопечные Игоря Шалимова, набрав 24 балла, занимают 5 место в таблице чемпионата России. В прошлом сезоне «быки» заняли четвертое место.