«Торпедо» разгромило «Медвешчак», забросив пять безответных шайб

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» переиграли хорватский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Владимир Галузин, Картер Эштон, Дмитрий Семин, Александр Фролов и Джон Норман.

Пятую игру «на ноль» в текущем сезоне отстоял голкипер нижегородцев Илья Проскуряков.

После этой игры торпедовцы набрали 66 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Медвешчака» 38 очков и 13 место на «Западе».

В следующей игре 24 ноября «Торпедо» сыграет на своей площадке со «Слованом». «Медвешчак» в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».

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