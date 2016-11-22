«Торпедо» разгромило «Медвешчак», забросив пять безответных шайб
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» переиграли хорватский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Владимир Галузин, Картер Эштон, Дмитрий Семин, Александр Фролов и Джон Норман.
Пятую игру «на ноль» в текущем сезоне отстоял голкипер нижегородцев Илья Проскуряков.
После этой игры торпедовцы набрали 66 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Медвешчака» 38 очков и 13 место на «Западе».
В следующей игре 24 ноября «Торпедо» сыграет на своей площадке со «Слованом». «Медвешчак» в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».
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