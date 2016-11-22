Хосеп Гвардиола: Компани пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Боруссией» (Мехенгладбах) рассказал о состоянии здоровья капитана команды защитника Венсана Компани. Он отметил, что Компани будет вынужден пропустить несколько недель из-за травмы.

«Компани не сыграет в ближайшие недели. К счастью, с его головой все в порядке. У него проблемы с коленом», - цитирует Гвардиолу ВВС. Отметим, что Компани был заменен из-за травмы головы во время матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Мы будем стараться помочь ему и от недели к неделе будем следить за его состоянием. Посмотрим, сможет ли он играть чаще. Сейчас не время говорить об этом. Доктор сказал мне, что он пропустит несколько недель, но не уточнил, сколько именно.

Жаль, что он долго не сможет играть. Но он в самых надежных руках. Он отправится на лечение в Испанию, надеемся, что он восстановится как можно скорее», - добавил тренер.

Компани будет лечиться в больнице в Барселоне под присмотром врача Рамона Кугата. В текущем сезоне 30-летний бельгиец провел пять матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах.