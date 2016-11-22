Ninjas in Pyjamas заняла второе место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO
Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира Intel Extreme Masters Oakland 2016.
Бразильский коллектив SK Gaming сохранил первое место лучших команд. Победитель турнира IEM Oakland 2016 - Ninjas in Pyjamas поднялась на пять позиций вверх и заняла вторую строчку. Коллективы Virtus.pro, dignitas, Natus Vincere, Cloud9 и G2 Esports потеряли по одной позиции в рейтинге.
Команды FaZe Clan и Astralis ворвались в ТОП-10 и заняли 8 и 9 место, а Team Liquid замкнул десятку лучших команд рейтинга.
Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.
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