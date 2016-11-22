Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 2Ак Барс
Футбол  ЦСКА1 : 1Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард6 : 3Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ninjas in Pyjamas заняла второе место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO

Комментарии

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира Intel Extreme Masters Oakland 2016.

Бразильский коллектив SK Gaming сохранил первое место лучших команд. Победитель турнира IEM Oakland 2016 - Ninjas in Pyjamas поднялась на пять позиций вверх и заняла вторую строчку. Коллективы Virtus.pro, dignitas, Natus Vincere, Cloud9 и G2 Esports потеряли по одной позиции в рейтинге.


Команды FaZe Clan и Astralis ворвались в ТОП-10 и заняли 8 и 9 место, а Team Liquid замкнул десятку лучших команд рейтинга.

Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В League of Legends появился новый геройRiot Games выпустила обновление 6.23, в котором добавила в игру нового героя Камиллу.Антон Черепенников: «Когда я приезжаю на турниры, такие как ты отводят глазки и по стеночке, а дома давай строчить»Глава холдинга ESforce Антон Черепенников прокомментировал слова Романа «CaspeRRR» Лепехина.ФК «Шальке-04» подписал игрока по FIFA 17Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» подписал контракт с игроком по FIFA Лукасом «idealz» Шмандтом.LGD Gaming может заменить iG.Vitality на The Boston Major 2016Китайский коллектив LGD Gaming может заменить iG.Vitality на The Boston Major 2016.Роман «CaspeRRR» Лепехин: «В итоге из этого подкаста получилась клоунада»Комментатор студии StarLadder Роман «CaspeRRR» Лепехин поделился впечатлениями от разговора с главой холдинга ESforce Антоном Черепенниковым.Execration пробилась на ESL One GentingФилиппинский коллектив стал победителем квалификации в Юго-Восточной Азии на турнир ESL One Genting по Dota 2.Анонсированы группы DreamHack ZOWIE OpenОрганизаторы DreamHack Winter представили группы турнира DreamHack ZOWIE Open по Counter-Strike: Global Offensive.Объявлены победители премии eSports Industry Awards 201621 ноября в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения премии eSports Industry Awards 2016. Награды были вручены в 18 категориях.Сегодня в Лондоне пройдет eSports Industry Awards 2016 (Трансляция)Сегодня в Лондоне пройдет премия eSports Industry Awards 2016, в номинациях которой участвуют представители из разных сфер киберспорта.Определились победители первого в мире чемпионата по World of Tanks Blitz21 ноября в Нью-Йорке определились победители первого в мире чемпионата по World of Tanks Blitz, а также стали известны участники «Битвы Чемпионов», которая пройдет в рамках WG Fest в Москве.Рейтинг – всему голова. Все, что вы хотели знать о MMR, но боялись спроситьРейтинг – всему голова. Все, что вы хотели знать о MMR, но боялись спроситьВ этом материале мы расскажем о главном рейтинге (MMR) в Dota 2. И покажем как его узнать.Игроки Newbee получили американские визы и приедут на MajorИгроки китайской команды Newbee получили американские визы и примут участие в The Boston Major 2016.На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит президент букмекерской компании «Бинго-Бум»В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Константин Макаров – президент букмекерской компании «Бинго-Бум» и и учредитель «Фонда поддержки и развития компьютерного спорта».Кирилл «Likkrit» Малофеев ищет новую командуИгрок команды Albus NoX Luna по League of Legends Кирилл «Likkrit» Малофеев объявил, что у него закончился контракт с организацией и он ищет новый коллектив.Патрик «f0rest» Линдберг признан лучшим игроком IEM OaklandШведский игрок команды Ninjas in Pyjamas Патрик «f0rest» Линдберг был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире IEM Oakland 2016.Epsilon и iGame пробились в финальную часть WCA 2016 по CS:GOШведский коллектив Epsilon eSports и финская команда iGame.com заработали путевки на финальную часть World Cyber Arena 2016 по CS:GO.Unicorns of Love стала победителем турнира IEM Oakland по League of LegendsЕвропейская команда Unicorns of Love выиграла турнир IEM Oakland 2016 по League of Legends.Ninjas in Pyjamas выиграла турнир IEM Oakland по CS:GOШведский коллектив Ninjas in Pyjamas стал победителем турнира IEM Oakland по Counter-Strike: Global Offensive.Virtus.pro стала чемпионом The Summit 6Российская команда Virtus.pro стала победителем турнира The Summit 6 по Dota 2.Смотрите гранд-финал The Summit 6 между командами Virtus.pro и OG на Sovsport.ruГранд-финал турнира The Summit 6 по Dota 2 между командами Virtus.pro и OG.

Cпецпредложение