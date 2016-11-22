ЦСКА и «Байер» разошлись миром в Москве

Футболисты московского ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с леверкузенским «Байером».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.

Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место.



Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» проведут свою встречу позднее).

Советский спорт вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Байер».

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