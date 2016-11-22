ЦСКА и «Байер» разошлись миром в Москве
Футболисты московского ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с леверкузенским «Байером».
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.
Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место.
Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» проведут свою встречу позднее).
Советский спорт вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Байер».
Лига чемпионов
Групповой этап
5-й тур
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция