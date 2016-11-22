ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский ЦСКА потерял шансы на выход в 1/8 финали Лиги
чемпионов. Это стало известно после домашней ничьей в матче с «Байером» (1:1).
После пяти матчей ЦСКА имеет в активе три очка. Вторым пока идет
«Байер», у которого семь очков. Армейцам осталось провести один матч – сыграть в
гостях против «Тоттенхэма».
Отметим, что в случае победы «Тоттенхэма» в сегодняшнем матче против «Монако» ЦСКА лишится шансов и на выход в плей-офф Лиги Европы.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция