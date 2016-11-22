ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский ЦСКА потерял шансы на выход в 1/8 финали Лиги чемпионов. Это стало известно после домашней ничьей в матче с «Байером» (1:1).

После пяти матчей ЦСКА имеет в активе три очка. Вторым пока идет «Байер», у которого семь очков. Армейцам осталось провести один матч – сыграть в гостях против «Тоттенхэма».

Отметим, что в случае победы «Тоттенхэма» в сегодняшнем матче против «Монако» ЦСКА лишится шансов и на выход в плей-офф Лиги Европы.