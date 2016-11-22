Брюс Арена заменил Клинсманна на посту главного тренера сборной США

Назван новый главный тренер сборной США. Эту должность занял известный американский специалист Брюс Арена.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола США, Арена вступит в должность 1 декабря. Он заменит Юргена Клинсманна, уволенного после поражений от Мексики и Коста-Рики в квалификации ЧМ-2018. Таким образом, Арена будет работать со сборной на чемпионате мира в России, если она пробьется в финальную часть турнира.

Отметим, что Арена пока еще является главным тренером «Лос-Анджелес Гэлакси», с этой командой работал с 2008 года. С 1998 до 2006 года Арена уже работал со сборной США, в 2002 году команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Также он вместе со сборной дважды выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ.