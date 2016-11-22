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Брюс Арена заменил Клинсманна на посту главного тренера сборной США

Источник:  Федерация футбола СШАКомментарии

Назван новый главный тренер сборной США. Эту должность занял известный американский специалист Брюс Арена.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола США, Арена вступит в должность 1 декабря. Он заменит Юргена Клинсманна, уволенного после поражений от Мексики и Коста-Рики в квалификации ЧМ-2018. Таким образом, Арена будет работать со сборной на чемпионате мира в России, если она пробьется в финальную часть турнира.

Отметим, что Арена пока еще является главным тренером «Лос-Анджелес Гэлакси», с этой командой работал с 2008 года. С 1998 до 2006 года Арена уже работал со сборной США, в 2002 году команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира.  Также он вместе со сборной дважды выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ.

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