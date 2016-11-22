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Сергей Ребров: Если мы почувствуем уверенность в матче с «Наполи», это будет совсем другая команда

Источник:  «Динамо Киев» от Шурика»Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с «Наполи». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Настрой на матч? Тяжелее перестраиваться потом на матчи чемпионата Украины, а на Лигу чемпионов не так сложно подготовить команду психологически: футболисты сами понимают, что если на поле не будет команды, если хотя бы кто-то один не до конца будет сконцентрирован, то соперник этого не простит. В чемпионате Украины, возможно, и простят, но в Лиге чемпионов — точно нет. И ребята завтра увидят это с первых минут, когда почувствуют прессинг «Наполи». Надо выдержать этот натиск, и потом играть в свой футбол. А то, что эти футболисты умеют играть в такой футбол, я уверен. Надеюсь, ребята завтра это продемонстрируют.

Прежде всего, важно желание футболистов, наличие с их стороны страсти на футбольном поле. Потому что, выходя играть против итальянских и испанских команд, которые хорошо контролируют мяч, важна не только модель игры, тактика, стратегия, важно желание, страсть на футбольном поле. Завтра все будет зависеть от желания футболистов играть на команду. Они умеют так играть. И если завтра ребята почувствуют уверенность, то, поверьте, это будет совсем другая команда», - цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».

Матч «Наполи» - «Динамо» состоится 23 ноября и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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