Роджер Шмидт: Пенальти? Его назначение логично
Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт - о ничьей с ЦСКА.
- Была очень напряжённая игра. В первом тайме у нас были все шансы забить больше голов. Во втором хозяева прибавили, уже у них возникали моменты. Возможно, позже вечером мы узнаем, насколько ценное это очко.
- Вы хорошо сумели настроить футболистов.
- Да, сумел донести до игроков важность матча. Правда во втором тайме хозяев здорово поддерживали болельщики, им удалось переломить ход встречи. Но считаю, что мы выглядели достойно.
- Ничья заставляет вас волноваться, или ещё одного набранного очка будет достаточно для выхода в следующую стадию? И что думаете о назначенном пенальти?
- Понимаем, что при такой равной группе нужно побеждать в последнем матче. Но заработанное очко вселяет уверенность. А что касается пенальти, то его назначение логично.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция