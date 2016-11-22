Роджер Шмидт: Пенальти? Его назначение логично

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт - о ничьей с ЦСКА.



- Была очень напряжённая игра. В первом тайме у нас были все шансы забить больше голов. Во втором хозяева прибавили, уже у них возникали моменты. Возможно, позже вечером мы узнаем, насколько ценное это очко.

- Вы хорошо сумели настроить футболистов.

- Да, сумел донести до игроков важность матча. Правда во втором тайме хозяев здорово поддерживали болельщики, им удалось переломить ход встречи. Но считаю, что мы выглядели достойно.

- Ничья заставляет вас волноваться, или ещё одного набранного очка будет достаточно для выхода в следующую стадию? И что думаете о назначенном пенальти?

- Понимаем, что при такой равной группе нужно побеждать в последнем матче. Но заработанное очко вселяет уверенность. А что касается пенальти, то его назначение логично.