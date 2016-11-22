Задай вопрос Хабибу Нурмагомедову!
Источник: Associated Press
Гостем редакции «Советского спорта» станет российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов (24 победы, 0 поражений), известный по своим выступлениям в самой сильной лиге смешанных единоборств UFC.
Каждый читатель «Советского спорта» может задать вопрос звезде ММА, лучшие из которых будут заданы спортсмену.
Вопросы оставляйте в форме для комментариев или отправляйте на почту Vashenko@sovsport.ru.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически