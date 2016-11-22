Хосеп Гвардиола: В Лиге чемпионов побеждают «Барселона» или «Реал», намерен выйти на те же высоты с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» (Менхенгладбах). Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов

«Из года в год побеждают либо «Барселона», либо «Реал». В ближайшие годы я намерен проделать много работы, чтобы выйти на те же высоты. Мы очень довольны тем, что нам удалось сделать в поединке против «Барсы», но то был всего лишь один матч.

У «Боруссии» очень хорошая команда с сильным характером. Победим или нет - увидим завтра», - приводит слов Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» - «Манчестер Сити» состоится 23 ноября. Начало в 22:45 по Москве.