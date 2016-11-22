Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)- : -Бавария (мол)
Футбол  Ростов- : -Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург- : -Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Слуцкий: ЦСКА провел очень хороший, качественный поединок

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.

«Мы провели очень хороший, качественный поединок. Имели массу моментов в обоих таймах. Очень жаль, что не смогли добиться победы, но в адрес команды у меня только слова благодарности. Матч на матч не приходится. То, что встречи с «Байером» получились более яркими, чем предыдущие, я связываю с текущей формой», — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.  

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место.

Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» проведут свою встречу позднее).

Матч

ЦСКА - Байер - 1:1 (0:1)

Голы

Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд

Предупреждения:

Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Боруссия» и «Легия» побили рекорд Лиги чемпионов по количеству голов в матчеВ матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Боруссия» и «Легия» (8:4) забили на двоих 12 мячей, тем самым установили новый рекорд турнира по количеству голов в одной встрече.Варан и Бензема принесли победу «Реалу» в матче со «СпортингомВ матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде обыграл «Спортинг» со счетом 2:1.«Ювентус» на выезде обыграл «Севилью» в Лиге чемпионовВ матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл «Севилью» со счетом 3:1.Лемар принес победу «Монако» в матче с «Тоттенхэмом»В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Монако» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1.«Боруссия» разгромила «Легию». Команды на двоих забили 12 мячейВ матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Боруссия» на домашнем стадионе разгромила «Легию» со счетом 8:4.Алан Дзагоев: Мы сегодня заслужили не одно очко, а три!Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после матча ЦСКА – «Байер» (1:1).Борис Копейкин: ЦСКА мог обыгрывать «Байер», но сам привез себе голБывший нападающий ЦСКА Борис Копейкин поделился впечатлениями после матча команды против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Маркизио восстановил равновесие в матче «Севилья» – «Ювентус»Сегодня в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимает на своем поле туринский «Ювентус».Александр Бубнов: Неудачное создание искусственного офсайда – давняя болезнь ЦСКАФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча между ЦСКА и «Байером» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Эктор Морено: ПСВ попытается гарантировать себе участие в Лиге ЕвропыЗащитник ПСВ Эктор Морено поделился ожиданиями от матча с «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.Леонид Слуцкий: Чалова можно слегка подхвалитьЛеонид Слуцкий: Чалова можно слегка подхвалитьГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил Федора Чалова и заявил, что матч с «Байером» стал лучшим для команды в Лиге чемпионов.Алан Дзагоев: После замены появились судороги. Сказывается, что много пропустилПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями после матча против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Кевин Волланд: Ничья в Москве – это нормально, но у «Байера» было достаточно моментовНападающий леверкузенского «Байера» Кевин Фолланд дал комментарий после окончания матча с московским ЦСКА, который завершился ничейным результатом (1:1).Хороший ЦСКА с плохими привычками. Колонка Юрия ЦыбаневаХороший ЦСКА с плохими привычками. Колонка Юрия ЦыбаневаЦСКА сыграл удивительный матч, заставивший посмотреть на его проблемы другими глазами.Федор Чалов: У ЦСКА было очень много моментов, нам немного не повезлоНападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после матча против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Виктор Папаев: ЦСКА провел достойную встречу с «Байром», но на победу, конечно, не наигралБывший полузащитник московского ЦСКА Виктор Папаев прокомментировал ничейный результат столичного клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (1:1).Леонид Слуцкий: Искусственный офсайд? Это не самая большая проблемаГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что будет с Траоре, и что делать с проблемами в обороне. Напомним, что его команда сыграла вничью с «Байером» в Лиге чемпионов (1:1).Валерий Масалитин: Чалов – игрок основы по сравнению с ТраореВалерий Масалитин: Чалов – игрок основы по сравнению с ТраореБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что доволен игрой команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером»Леонид Слуцкий: Чалова можно слегка хвалитьГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своим мнением о ничьей с «Байером» в Лиге чемпионов (1:1).«Монако» – «Тоттенхэм». ОнлайнВо вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Монако» и английский «Тоттенхэм».

Байер
Байеркалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение