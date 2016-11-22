Леонид Слуцкий: ЦСКА провел очень хороший, качественный поединок

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.

«Мы провели очень хороший, качественный поединок. Имели массу моментов в обоих таймах. Очень жаль, что не смогли добиться победы, но в адрес команды у меня только слова благодарности. Матч на матч не приходится. То, что встречи с «Байером» получились более яркими, чем предыдущие, я связываю с текущей формой», — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место.

Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» проведут свою встречу позднее).