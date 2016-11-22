Владимир Пономарев: Во второй половине ЦСКА собрался и показал характер
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал игру армейцев в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера«.
- ЦСКА сыграл два разных тайма,
первый вышел очень неудачным. Я боялся,
что будет разгром от «Байера», но
обошлось. Гости выглядели уверенно и
гораздо быстрее работали с мячом, быстрее
думали. В футболе это очень важно.
Но во второй половине ЦСКА собрался и показал характер. Сыграли лучше, и футбол уже был не такой тягучий. «Армейцы» показали, что могут играть с немцами на равных. Жаль, что не удалось победить, и теперь даже победа над «Тоттенхэмом» не спасёт от вылета из Лиги чемпионов. Но побеждать всё равно нужно, ведь без побед в группе будет совсем грустно, - передает слова Пономарева «Чемпионат».
Напомним, футболисты московского ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с леверкузенским «Байером». Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция