Владимир Пономарев: Во второй половине ЦСКА собрался и показал характер

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал игру армейцев в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера«.

- ЦСКА сыграл два разных тайма, первый вышел очень неудачным. Я боялся, что будет разгром от «Байера», но обошлось. Гости выглядели уверенно и гораздо быстрее работали с мячом, быстрее думали. В футболе это очень важно.



Но во второй половине ЦСКА собрался и показал характер. Сыграли лучше, и футбол уже был не такой тягучий. «Армейцы» показали, что могут играть с немцами на равных. Жаль, что не удалось победить, и теперь даже победа над «Тоттенхэмом» не спасёт от вылета из Лиги чемпионов. Но побеждать всё равно нужно, ведь без побед в группе будет совсем грустно, - передает слова Пономарева «Чемпионат».

Напомним, футболисты московского ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с леверкузенским «Байером». Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.