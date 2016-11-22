Валерий Масалитин: С выходом Алана Дзагоева появилась у ЦСКА какая-то мысль

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что доволен игрой команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (1:1).

– Какие ощущения оставил матч? Оптимизм или разочарование результатом?

– Команда находит свою игру. С выходом Алана Дзагоева появилась какая-то мысль. Мяч стал держаться в середине, и впереди появилась игра. ЦСКА на пути к своей игре.

– Я так осторожно спрашиваю потому что, несмотря на хорошую игру ЦСКА, потерял шансы на выход из группы. Это не расстраивает?

– Расстраивает, но каждый раз одно и тоже. Говорим, этого не хватает или того. Как команда играет, такое место и заслуживает. Была бездарная игра с «Монако». Что поделать? Сейчас игра была хорошая, но у «Байера» не было некоторых основных игроков.

Напомним, футболисты московского ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с леверкузенским «Байером». Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.

