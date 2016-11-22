Валерий Масалитин: С выходом Алана Дзагоева появилась у ЦСКА какая-то мысль
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что доволен игрой команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (1:1).
– Какие ощущения оставил матч?
Оптимизм или разочарование результатом?
– Команда находит свою игру. С выходом Алана Дзагоева появилась какая-то мысль. Мяч стал держаться в середине, и впереди появилась игра. ЦСКА на пути к своей игре.
– Я так осторожно
спрашиваю потому что, несмотря на хорошую игру ЦСКА, потерял шансы на выход из группы. Это не расстраивает?
– Расстраивает, но каждый раз одно и тоже. Говорим, этого не хватает или того. Как команда играет, такое место и заслуживает. Была бездарная игра с «Монако». Что поделать? Сейчас игра была хорошая, но у «Байера» не было некоторых основных игроков.
Напомним, футболисты
московского ЦСКА в матче 5-го тура
группового этапа Лиги чемпионов сыграли
вничью с леверкузенским «Байером».
Встреча, прошедшая в Москве,
завершилась со счетом 1:1.