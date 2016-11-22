Леонид Слуцкий: Чалова можно слегка хвалить
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своим мнением о ничьей с «Байером» в Лиге чемпионов (1:1).
- Лучшая игра в Лиге чемпионов. Жаль, что преимущество не сумели воплотить в большее количество забитых мячей.
- Как оцените игру Чалова и что с Аланом Дзагоевым?
- Дзагоев играл первый матч после двух месяцев, никакого повреждения у него нет. Просто замена по его стоянию. Молодец, что столько выдержал. Чалов может занести себе этот матч в актив. Так дебютировать на уровне ЛЧ, пока его можно слегка хвалить.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция