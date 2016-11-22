Леонид Слуцкий: Искусственный офсайд? Это не самая большая проблема
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал,
что будет с Траоре, и что делать с проблемами в обороне. Напомним, что
его команда сыграла вничью с «Байером» в Лиге чемпионов (1:1).
- Как оцените шансы на участие в еврокубках весной?
- Надо дождаться результата второго матча.
- Какое будущее у Траоре в команде, учитывая игру Чалова?
- Это не взаимосвязанные вещи, больше сказать нечего.
- Главный тренер «Байера» сказал, что обращал внимание своих игроков на игру ЦСКА при создании искусственного офсайда. Вы обращали? И что с этим делать?
- Обращали, но думаю, это не самая наша большая проблема.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция