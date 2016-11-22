Леонид Слуцкий: Искусственный офсайд? Это не самая большая проблема

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что будет с Траоре, и что делать с проблемами в обороне. Напомним, что его команда сыграла вничью с «Байером» в Лиге чемпионов (1:1).



- Как оцените шансы на участие в еврокубках весной?

- Надо дождаться результата второго матча.

- Какое будущее у Траоре в команде, учитывая игру Чалова?

- Это не взаимосвязанные вещи, больше сказать нечего.

- Главный тренер «Байера» сказал, что обращал внимание своих игроков на игру ЦСКА при создании искусственного офсайда. Вы обращали? И что с этим делать?

- Обращали, но думаю, это не самая наша большая проблема.