Виктор Папаев: ЦСКА провел достойную встречу с «Байром», но на победу, конечно, не наиграл
Бывший полузащитник московского ЦСКА Виктор Папаев прокомментировал ничейный результат столичного клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (1:1).
– Если мы говорим о выступлении армейцев в Лиге чемпионов, то в игре с «Монако» все выглядело безвольно, можно сказать, что это было просто избиение. Хорошо, что французский клуб не действовал агрессивно…
Сегодня подопечные Леонида Слуцкого выглядели лучше, чем в матче с «Монако». Это касается организации игры, движения. На мой взгляд, команда провела встречу достойно, но на победу, конечно, ЦСКА не наиграл. Почему? Потому что в завершающей атаке у ЦСКА ограничен потенциал. Ничья – закономерный результат, учитывая ситуацию с резервом, да и вообще с выбором состава, – отметил Папаев.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция