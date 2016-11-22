Виктор Папаев: ЦСКА провел достойную встречу с «Байром», но на победу, конечно, не наиграл

Бывший полузащитник московского ЦСКА Виктор Папаев прокомментировал ничейный результат столичного клуба в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (1:1).



– Если мы говорим о выступлении армейцев в Лиге чемпионов, то в игре с «Монако» все выглядело безвольно, можно сказать, что это было просто избиение. Хорошо, что французский клуб не действовал агрессивно…

Сегодня подопечные Леонида Слуцкого выглядели лучше, чем в матче с «Монако». Это касается организации игры, движения. На мой взгляд, команда провела встречу достойно, но на победу, конечно, ЦСКА не наиграл. Почему? Потому что в завершающей атаке у ЦСКА ограничен потенциал. Ничья – закономерный результат, учитывая ситуацию с резервом, да и вообще с выбором состава, – отметил Папаев.