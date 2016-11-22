Федор Чалов: У ЦСКА было очень много моментов, нам немного не повезло

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после матча против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Выходил как на обычную игру. Просто название у турнира другое. Было очень много моментов, должны были забивать, немного не повезло. У «Байера» хорошие защитники, но свои моменты реализовывать мы были должны. Под конец матча Понтус скидывал мяч, я был перед воротами, принять, но не смог обработать мяч. Наверное, этот свой момент запомнился больше всего», — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».

Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место.

Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» проведут свою встречу позднее).