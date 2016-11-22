Федор Чалов: У ЦСКА было очень много моментов, нам немного не повезло
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после матча
против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
«Выходил как на обычную игру. Просто
название у турнира другое. Было очень много моментов, должны были
забивать, немного не повезло. У «Байера» хорошие защитники,
но свои моменты реализовывать мы были должны. Под конец матча Понтус
скидывал мяч, я был перед воротами, принять, но не смог
обработать мяч. Наверное, этот свой момент запомнился больше всего», —
сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».
Первый
гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин
Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал
одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.
Таким
образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в
группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе
место.
Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» проведут свою встречу позднее).
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция