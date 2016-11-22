Марк «Cast» Пилар и Джон «Teehee» Абанто покинули TNC Pro Team
Марк «Cast» Пилар и Джон «Teehee» Абанто покинули состав команды TNC Pro Team по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт организации.
Причиной ухода игроков из коллектива стала несыгранность. Карло «Kuku» Палад, Сэм «sam_H» Идальго и Рио «ryOyr» Хасевага остались в составе команды.
Напомним, что игроки выступали за команду с сентября этого года. Состав смог квалифицироваться на WESG 2016. Пройти отборочные к The Boston Major 2016 игрокам не удалось, команда не вышла из группы.
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