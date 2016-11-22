Кевин Волланд: Ничья в Москве – это нормально, но у «Байера» было достаточно моментов
Нападающий леверкузенского «Байера» Кевин Волланд дал комментарий после окончания матча с московским ЦСКА, который завершился ничейным результатом (1:1).
«Последние недели выдались трудными для меня лично, а голы всегда помогают повысить уверенность в себе. Я мог оформить дубль, но во втором тайме мяч после моего удара попал в штангу. Ничья в Москве – это нормально, но у нас было достаточно моментов, чтобы победить», – отметил Волланд.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция