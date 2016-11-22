Алан Дзагоев: После замены появились судороги. Сказывается, что много пропустил

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями после матча против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Еще в конце первого тайма «поднаелся». После перерыва больше владели мячом, преимуществом, создали больше моментов, поэтому во второй половине игры мне было легче.

Когда заменился, там уже и судороги были — сказывается, что много пропустил. Хорошая игра была, могли рассчитывать на положительный результат. Не реализовали свои моменты, но игра у нас есть, однозначно, — сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».

Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место. Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» проведут свою встречу позднее).