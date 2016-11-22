Алан Дзагоев: После замены появились судороги. Сказывается, что много пропустил
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился
впечатлениями после матча против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч
завершился вничью (1:1).
«Еще в конце первого тайма «поднаелся».
После перерыва больше владели мячом, преимуществом, создали больше моментов,
поэтому во второй половине игры мне было легче.
Когда заменился, там уже и судороги
были — сказывается, что много пропустил. Хорошая игра была, могли
рассчитывать на положительный результат. Не реализовали свои моменты,
но игра у нас есть, однозначно, — сказал Дзагоев в эфире «Матч
ТВ».
Первый
гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин
Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал
одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место. Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» проведут свою встречу позднее).
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция