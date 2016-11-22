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Эктор Морено: ПСВ попытается гарантировать себе участие в Лиге Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник ПСВ Эктор Морено поделился ожиданиями от матча с «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Все, что было раньше, не имеет значения. Мы хотим двигаться дальше. Завтра будет хороший матч. Обе команды хотят победить. Завтра мы можем гарантировать себе участие в Лиге Европы и постараемся сделать это.Помню, как играл здесь. В предыдущий раз нам не повезло. Мы были близки к тому, чтобы выбить «Атлетико» из турнира, но завтра будет новый день и новая возможность.

У нас молодая команда, но есть и опытные ребята вроде меня, участвовавшие в ответственных встречах. Для нас этот матч - большое событие, но мы не беспокоимся. Постараемся получить удовольствие от игры и показать все что умеем», - цитирует Морено официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» - ПСВ состоится 23 ноября. Начало матча в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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