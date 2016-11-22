Александр Бубнов: Неудачное создание искусственного офсайда – давняя болезнь ЦСКА
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями
после матча между ЦСКА и «Байером» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч
завершился вничью (1:1).
«ЦСКА проиграл дебют этой встречи,
пропустил гол, но затем сумел выровнять игру, а второй тайм
и вовсе выиграл — и по счету, и по происходившему
на поле. В концовке матча армейцы уже владели большим преимуществом,
а «Байер» уже не так надежно играл
в обороне, явно подустал, что немецким клубам обычно несвойственно.
Гораздо привычнее их видеть в хорошем функциональном состоянии
с первых и до последних минут встречи. Однако в данном случае
именно ЦСКА был свежее и в итоге переиграл своего соперника. Армейцы
могли забить больше и даже выиграть матч. Жаль, подвела реализация.
Но в целом ЦСКА провел неплохой поединок и был ближе
к победе, чем «Байер».
Что касается пропущенного мяча, то мы вновь
увидели неудачную попытку красно-синих создать искусственный офсайд.
У армейцев это давняя болезнь, и в Лиге чемпионов их постоянно
за это наказывают. В чемпионате России тоже бывают подобные проколы,
но не так часто, как в еврокубковых матчах. Это системная
ошибка, которую ЦСКА никак не удается исправить, и говорит она
о том, что армейцы слишком часто пытаются использовать этот прием вместо
того, чтобы играть по футболистам», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место. Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» завершат свою встречу позднее).
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция