Александр Бубнов: Неудачное создание искусственного офсайда – давняя болезнь ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча между ЦСКА и «Байером» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«ЦСКА проиграл дебют этой встречи, пропустил гол, но затем сумел выровнять игру, а второй тайм и вовсе выиграл — и по счету, и по происходившему на поле. В концовке матча армейцы уже владели большим преимуществом, а «Байер» уже не так надежно играл в обороне, явно подустал, что немецким клубам обычно несвойственно. Гораздо привычнее их видеть в хорошем функциональном состоянии с первых и до последних минут встречи. Однако в данном случае именно ЦСКА был свежее и в итоге переиграл своего соперника. Армейцы могли забить больше и даже выиграть матч. Жаль, подвела реализация. Но в целом ЦСКА провел неплохой поединок и был ближе к победе, чем «Байер».

Что касается пропущенного мяча, то мы вновь увидели неудачную попытку красно-синих создать искусственный офсайд. У армейцев это давняя болезнь, и в Лиге чемпионов их постоянно за это наказывают. В чемпионате России тоже бывают подобные проколы, но не так часто, как в еврокубковых матчах. Это системная ошибка, которую ЦСКА никак не удается исправить, и говорит она о том, что армейцы слишком часто пытаются использовать этот прием вместо того, чтобы играть по футболистам», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место. Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» завершат свою встречу позднее).