Маркизио восстановил равновесие в матче «Севилья» – «Ювентус»

Сегодня в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимает на своем поле туринский «Ювентус».

Команды сыграли первый тайм, по итогам которого было забито два мяча (1:1). Первый гол в на счету защитника хозяев Нико Парехи. В конце первого тайма главный арбитр встречи Марк Клаттенбург назначил пенальти в ворота «Севильи», который реализовал полузащитник Клаудио Маркизио.

Отметим, что на 36-й минуте форвард андалусийского клуба Франко Васкес был удален, получив вторую желтую карточку.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.