Балотелли не сыграет против «Шальке» из-за травмы
Форвард «Ниццы» Марио Балотелли пропустит матч Лиги Европы
против «Шальке» из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что у форварда мышечное повреждение правой ноги.
Итальянец останется во Франции и будет работать над восстановлением. Кроме
того, из-за повреждения коленного сухожилия пропустит матч капитан «Ниццы» защитник
Поль Бесс.
Матч «Шальке» - «Ницца» состоится 23 ноября. Начало в 21:00
по Москве. Напомним, что эти команды являются соперниками «Краснодара» в
группе.
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