Балотелли не сыграет против «Шальке» из-за травмы

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли пропустит матч Лиги Европы против «Шальке» из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у форварда мышечное повреждение правой ноги. Итальянец останется во Франции и будет работать над восстановлением. Кроме того, из-за повреждения коленного сухожилия пропустит матч капитан «Ниццы» защитник Поль Бесс.

Матч «Шальке» - «Ницца» состоится 23 ноября. Начало в 21:00 по Москве. Напомним, что эти команды являются соперниками «Краснодара» в группе.