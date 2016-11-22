Борис Копейкин: ЦСКА мог обыгрывать «Байер», но сам привез себе гол

Бывший нападающий ЦСКА Борис Копейкин поделился впечатлениями после матча команды против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Нельзя было проигрывать, ЦСКА сам себе привез гол. Выбегаем-выбегаем, все «вне игры» пытаемся сделать. Не нужно было пропускать, тогда бы не проигрывали. Моменты были, но Головин, например, упустил момент, когда он мог издалека пробить, но вошел в штрафную и не стал бить по воротам.

«Байер» такая команда, ее можно было обыгрывать даже таким составом, у нас состав-то один запас: Головин, Чалов из «молодежки». Но даже этим составом можно было три очка получить», - цитирует Копейкина по «Р-Спорт».

Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место.

Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» проведут свою встречу позднее).