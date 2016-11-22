Борис Копейкин: ЦСКА мог обыгрывать «Байер», но сам привез себе гол
Бывший нападающий ЦСКА Борис Копейкин поделился впечатлениями
после матча команды против «Байера» в Лиге чемпионов. Напомним, что матч
завершился вничью (1:1).
«Нельзя было проигрывать, ЦСКА сам себе привез
гол. Выбегаем-выбегаем, все «вне игры» пытаемся сделать. Не нужно было
пропускать, тогда бы не проигрывали. Моменты были, но Головин, например,
упустил момент, когда он мог издалека пробить, но вошел в штрафную и не стал
бить по воротам.
«Байер» такая команда, ее можно было обыгрывать
даже таким составом, у нас состав-то один запас: Головин, Чалов из «молодежки».
Но даже этим составом можно было три очка получить», - цитирует Копейкина по «Р-Спорт».
Первый
гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин
Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал
одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.
Таким
образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в
группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе
место.
Отметим, что другие участники этого квартета («Тоттенхэм» и «Монако» проведут свою встречу позднее).
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция