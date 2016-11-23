The Imperial стала чемпионом Dota 2 Champions League S9
Датский коллектив The Imperial одержал победу в девятом сезоне турнира Dota 2 Champions League.
В финале чемпионата датчане обыграли российскую пятерку из Rebels со счетом 3:0 и заработала 2 500 долларов. Россиянам достанется 1 500 долларов.
Dota 2 Champions League Season 9 проходил с 7 по 22 ноября. На турнире принимали участие 16 команд. Призовой фонд турнира составил 5 000 долларов.
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