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НХЛ. «Сан-Хосе» - «Чикаго», «Колорадо» - «Эдмонтон» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

24 ноября

Матч

Баффало - Детройт - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Нюквист (Ванек, Спрул), 36:00 (0:1).

Место и дата

24 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Вашингтон - Сент-Луис - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Овечкин (Бэкстрём, Кузнецов), 17:28 (1:0). Овечкин (Карлсон, A. Burakovsky), 30:12 (2:0). Тарасенко (Яшкин), 30:48 (2:1).

Место и дата

24 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Коламбус - Калгари - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Брауэр (Верстиг), 26:35 (0:1).

Место и дата

24 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Виннипег - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Место и дата

24 ноября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Джерси - Торонто - 3:4 (0:3, 3:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Мэттьюз (Хьюман), 10:33 (0:1). Кадри (Мэттьюз, Нюландер), 13:31 (0:2). Мэттьюз (Хьюман, Браун), 18:52 (0:3). Зэйджак (M. Cammalleri, Квинси), 20:32 (1:3). Беннетт (M. Cammalleri, Грин), 23:10 (2:3). M. Cammalleri (Грин, Зэйджак), 25:30 (3:3). Мартин 29:26 (3:4).

Место и дата

24 ноября 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Рейнджерс - Питтсбург - 1:4 (1:0, 0:4, 0:0)

2-й период

Голы:

Нэш (Зукарелло, Крейдер), 4:22 (1:0). Уилсон (Кессел, Бонино), 22:02 (1:1). Кросби (Коул), 24:58 (1:2). Кессел (Бонино), 30:12 (1:3). Кросби (Летанг), 32:57 (1:4).

Место и дата

24 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Тампа-Бэй - Филадельфия - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Хедман (Палат, Пойнт), 19:57 (1:0).

Место и дата

24 ноября 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Нэшвилл - Даллас - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

24 ноября 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Ванкувер

Место и дата

24 ноября 06:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Колорадо - Эдмонтон

Место и дата

24 ноября 06:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Айлендерс

Место и дата

24 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Чикаго

Место и дата

24 ноября 06:00, САП Центр, Онлайн-трансляция

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