НХЛ. «Сан-Хосе» - «Чикаго», «Колорадо» - «Эдмонтон» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
24 ноября
Матч
Баффало - Детройт - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)2-й период
Голы:
Нюквист (Ванек, Спрул), 36:00 (0:1).
Место и дата
24 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Вашингтон - Сент-Луис - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)2-й период
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Кузнецов), 17:28 (1:0). Овечкин (Карлсон, A. Burakovsky), 30:12 (2:0). Тарасенко (Яшкин), 30:48 (2:1).
Место и дата
24 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Коламбус - Калгари - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)2-й период
Голы:
Брауэр (Верстиг), 26:35 (0:1).
Место и дата
24 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Миннесота - Виннипег - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
24 ноября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Джерси - Торонто - 3:4 (0:3, 3:1, 0:0)2-й период
Голы:
Мэттьюз (Хьюман), 10:33 (0:1). Кадри (Мэттьюз, Нюландер), 13:31 (0:2). Мэттьюз (Хьюман, Браун), 18:52 (0:3). Зэйджак (M. Cammalleri, Квинси), 20:32 (1:3). Беннетт (M. Cammalleri, Грин), 23:10 (2:3). M. Cammalleri (Грин, Зэйджак), 25:30 (3:3). Мартин 29:26 (3:4).
Место и дата
24 ноября 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Тампа-Бэй - Филадельфия - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Хедман (Палат, Пойнт), 19:57 (1:0).
Место и дата
24 ноября 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Нэшвилл - Даллас - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
24 ноября 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 06:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 06:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 ноября 06:00, САП Центр, Онлайн-трансляция